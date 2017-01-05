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El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, ocultó sus deudas para acceder a una subvención de 128.000 euros

La Dirección General de Consumo de la Junta resolvió de manera provisional concederle las cantidades sin verificar si cumplía los requisitos para acceder a ellas.

FACUA.org
Andalucía-05/01/2017
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El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan Moreno Rodríguez, ocultó las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que pesan sobre la entidad para acceder a una subvención de la Junta de 128.000 euros. FACUA Andaluc&iacu

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