El puerto de Algeciras, enclave estratégico contra las falsificaciones llegadas a Europa desde China
Su aduana comercial es la única en España, junto a la del aeropuerto de Barajas, incluida en un proyecto piloto puesto en marcha por la UE y las autoridades del país asiático.
FACUA.org
España-13/06/2014
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha elegido el Puerto Bahía de Algeciras como enclave estratégico para combatir la piratería y las falsificaciones en el comercio entre la Unión Europea y China. Según informa