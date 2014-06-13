Más noticiasElegido por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude

El puerto de Algeciras, enclave estratégico contra las falsificaciones llegadas a Europa desde China

Su aduana comercial es la única en España, junto a la del aeropuerto de Barajas, incluida en un proyecto piloto puesto en marcha por la UE y las autoridades del país asiático.

FACUA.org
España-13/06/2014
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha elegido el Puerto Bahía de Algeciras como enclave estratégico para combatir la piratería y las falsificaciones en el comercio entre la Unión Europea y China. Según informa

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