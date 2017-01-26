El recibo de la luz de enero, el más caro de la historia según FACUA: casi el doble que hace 10 años
FACUA ha reclamado CNMC que abra una investigación formal sobre las desproporcionadas subidas de la luz que se están produciendo durante este mes.
FACUA.org
España-26/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La factura de la luz del mes de enero será la más cara de toda la historia, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. De mantener la tendencia actual, el recibo del usuario medio superaría por primera vez los 90 euros, frente a