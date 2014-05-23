El regulador británico de prácticas financieras multa a Barclays por la manipulación del oro
La FCA concluye que la entidad financiera “ha fracasado en la gestión adecuada de conflictos de interés entre el banco y sus clientes, junto con el incumplimiento con sistemas de control en relación con la fijación del precio de oro”.
FACUA.org
Europa-23/05/2014
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La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés), ha anunciado este viernes que ha impuesto una multa de 32,1 millones de euros (unos 26 millones de libras) a Barclays por incumplir las responsabilidades con la negociación en el mercado del oro, seg&