El representante de Robbie Williams acusa al nuevo jefe de EMI de portarse como "el dueño de una plantación"
Radiohead y el ex beatle Paul McCartney cortaron el pasado mes sus lazos con la discográfica y el ex vocalista de Take That podría hacer lo mismo.
FACUA.org
Europa-11/01/2008
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El músico británico Robbie Williams va declararse en huelga en protesta por la adquisición de la compañía discográfica EMI por el grupo de capital riesgo Terra Firma, ha afirmado su representante, Tim Clark.
Williams se plante