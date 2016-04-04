Más noticiasLa versión de la institución, en entredicho

El rescate a Bankia duplicó los 22.000 millones que anunció el Banco de España, según sus propios peritos

Un informe pericial remitido al juez señala a los órganos supervisores por permitir su salida a bolsa y detalla las verdaderas cifras del rescate de la entidad, que necesitó de "al menos 46.000 millones".

FACUA.org
España-04/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Al menos 46.000 millones de euros, más del doble de la cifra oficial. Ésa es la cantidad exacta, a tenor del informe elaborado por los investigadores del caso, que supuso el rescate público de Bankia.

Así se desprende del escrito, desvelado por

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos