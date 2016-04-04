El rescate a Bankia duplicó los 22.000 millones que anunció el Banco de España, según sus propios peritos
Un informe pericial remitido al juez señala a los órganos supervisores por permitir su salida a bolsa y detalla las verdaderas cifras del rescate de la entidad, que necesitó de "al menos 46.000 millones".
FACUA.org
España-04/04/2016
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El rescate a Bankia costó más del doble de lo anunciado oficialmente. | flickr.com/acampadabcnfoto (CC BY-NC-ND 2.0)
Al menos 46.000 millones de euros, más del doble de la cifra oficial. Ésa es la cantidad exacta, a tenor del informe elaborado por los investigadores del caso, que supuso el rescate público de Bankia.
Así se desprende del escrito, desvelado por