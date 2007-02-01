El secretario de Estado de Telecomunicaciones considera "competitivo" el mercado español de la telefonía móvil
Es el argumento de Francisco Ros para afirmar que considera difícil la existencia de un pacto entre los operadores tras las subidas tarifarias.
FACUA.org
España-01/02/2007
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, dijo hoy a EFE que el mercado de la telefonía móvil en España es «competitivo» y que el usuario tiene una amplia oferta para elegir.
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