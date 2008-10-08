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El secretario general y el portavoz de FACUA Sevilla se reúnen con Sánchez Monteseirín para analizar las tarifas de Tussam

Comparten que el coste de los autobuses debe ser sufragado por sus usuarios y por los presupuestos municipales al 50%, pero FACUA Sevilla considera que el objetivo debe alcanzarse en varios años y no a través de una subida desproporcionada en 2009.

FACUA.org
Sevilla-08/10/2008
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El secretario general de la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA, Manuel Baus Japón, y su portavoz, Rubén Sánchez García mantuvieron en la tarde de ayer martes una reunión con el alcalde de la capital, Alfredo S&aa

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