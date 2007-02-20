El Senado pide al Gobierno que someta a autorización a las empresas de crédito privado
La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y pactada con todos los grupos, instó al Gobierno a la aprobación de una normativa en materia de crédito a los consumidores que tenga como finalidad incrementar la protección de los mismos.
FACUA.org
España-20/02/2007
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El Pleno del Senado ha instado hoy al Gobierno, a través de una moción, a aprobar una normativa encaminada a someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de es