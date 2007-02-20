Más noticias

El Senado pide al Gobierno que someta a autorización a las empresas de crédito privado

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y pactada con todos los grupos, instó al Gobierno a la aprobación de una normativa en materia de crédito a los consumidores que tenga como finalidad incrementar la protección de los mismos.

FACUA.org
España-20/02/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Pleno del Senado ha instado hoy al Gobierno, a través de una moción, a aprobar una normativa encaminada a someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de es

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos