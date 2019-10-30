El Servicio de Consumo de Cádiz archivó denuncias contra gasolineras desatendidas por "falta de personal"
La autoridad de consumo, tras la denuncia de FACUA Andalucía, confirmó que hubo irregularidades pero "procedió al archivo por caducidad de las mismas debido a la falta de personal que esta Sección sufre".
FACUA.org
Andalucía-30/10/2019
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