Más noticias

El Sevilla abre expediente a socios que han comercializado entradas para la final ante el Getafe

Las prácticas han sido detectadas en Internet gracias a las denuncias de aficionados sevillistas y en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.

FACUA.org
España-14/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Sevilla anunció hoy, a través de un comunicado en su web oficial, que ha abierto expedientes a socios que han comercializado entradas de la final de la Copa del Rey con fines lucrativos, y que han sido identificados.

Gracias a las denuncias de aficionados sevillistas, en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos