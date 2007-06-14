El Sevilla abre expediente a socios que han comercializado entradas para la final ante el Getafe
Las prácticas han sido detectadas en Internet gracias a las denuncias de aficionados sevillistas y en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.
FACUA.org
España-14/06/2007
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El Sevilla anunció hoy, a través de un comunicado en su web oficial, que ha abierto expedientes a socios que han comercializado entradas de la final de la Copa del Rey con fines lucrativos, y que han sido identificados.
Gracias a las denuncias de aficionados sevillistas, en