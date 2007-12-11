El Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas se suma a las críticas contra la publicidad de Ryanair
"Es lamentable el uso de la solidaridad que quieren hacer", denuncia un portavoz del sindicato.
FACUA.org
España-11/12/2007
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El Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) calificó hoy de «lamentable» el calendario publicitario de Ryanair denunciado por FACUA al considerar que utiliza a sus trabajadoras como reclamos sexuales.
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