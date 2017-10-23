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El Sistema de Arbitraje de Consumo: todo lo que debes saber

FACUA Sevilla te informa sobre este instrumento extrajudicial para resolver conflictos entre consumidores y empresas en el ámbito del consumo.

FACUA.org
Sevilla-23/10/2017
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1. ¿En qué consiste el arbitraje de consumo?

El Sistema Arbitral de Consumo es un instrumento extrajudicial que sirve para resolver conflictos surgidos entre consumidores y empresas en el ámbito del consumo sin necesidad de tener que acudir a la v&iac

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