El Sistema de Arbitraje de Consumo: todo lo que debes saber
FACUA Sevilla te informa sobre este instrumento extrajudicial para resolver conflictos entre consumidores y empresas en el ámbito del consumo.
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Sevilla-23/10/2017
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El Sistema Arbitral de Consumo es un instrumento extrajudicial que sirve para resolver conflictos surgidos entre consumidores y empresas en el ámbito del consumo sin necesidad de tener que acudir a la v&iac