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El sorteo de un automóvil, nuevo gancho para estafar a clientes de Banesto mediante la técnica del 'phishing'

FACUA ha denunciado el caso ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

FACUA.org
España-26/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción denunció el viernes ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil un nuevo intento de estafa a clientes de Banesto mediante la técnica del phishing.

En esta ocasión, el gancho es un mensaje de correo electr&

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