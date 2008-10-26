El sorteo de un automóvil, nuevo gancho para estafar a clientes de Banesto mediante la técnica del 'phishing'
FACUA ha denunciado el caso ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
FACUA.org
España-26/10/2008
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En esta ocasión, el gancho es un mensaje de correo electr&