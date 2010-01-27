El Supremo anula la multa a SOS por el presunto pacto de un precio mínimo con la distribución
La sanción había sido impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia en junio de 2007.
FACUA.org
España-27/01/2010
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