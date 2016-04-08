El Supremo condena a Google Spain a pagar 8.000 euros a un hombre por no retirar datos sobre un indulto
El usuario había reclamado, sin éxito, que fuera retirada del buscador información relativa a un indulto que se le concedió en 1999, por entender que se ha dañado su derecho al honor y a la intimidad.
Europa Press
España-08/04/2016
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El Tribunal Supremo ha condenado a Google Spain a indemnizar con 8.000 euros a un hombre que había reclamado, sin éxito, que fuera retirada del buscador información relativa a un indulto que se le concedió en 1999, entendiendo que se ha dañado su derecho a