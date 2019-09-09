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El Supremo condena a Mapfre a pagar más intereses por el retraso en indemnizar a víctimas de Spanair

La Sala de lo Civil fija los intereses de demora previstos en la Ley del Contrato del Seguro, que superan el 20% una vez transcurridos dos años del siniestro.

FACUA.org
España-09/09/2019
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Once años después del accidente del 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, en el que perdieron la vida 154 personas y resultaron heridas otras 18, los familiares de las víctimas del vuelo JK5022 de Spanair siguen litigando en los juzgados contra Mapfre, aseguradora

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