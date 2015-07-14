Más noticias

El Supremo confirma la multa de 3,7 millones a Sara Lee por pactar su política comercial de envases de gel

La multinacional estadounidense fue sancionada por la antigua CNC en 2010 por acordar la reduccción del tamaño del producto sin variar el precio. El alto tribunal anula las multas a Puig (2,4 millones) y Colgate (2 millones).

FACUA.org / Europa Press
España-14/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 3,7 millones de euros impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a la multinacional estadounidens

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos