El Supremo confirma la multa de 3,7 millones a Sara Lee por pactar su política comercial de envases de gel
La multinacional estadounidense fue sancionada por la antigua CNC en 2010 por acordar la reduccción del tamaño del producto sin variar el precio. El alto tribunal anula las multas a Puig (2,4 millones) y Colgate (2 millones).
FACUA.org / Europa Press
España-14/07/2015
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El Tribunal señala que la multinacional promovió junto con otras compañías una política comercial consistente en reducir el tamaño de los envases de gel de baño y ducha manteniendo el precio de los mismos. | Imagen: Andrés Nieto Porras (CC BY-SA 2.0).
La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 3,7 millones de euros impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a la multinacional estadounidens