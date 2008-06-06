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El Supremo confirma la multa de Competencia a aerolíneas y agencias por pactar los cargos por emisión de billetes aéreos

Las irregularidades fueron denunciadas por FACUA y otras asociaciones de consumidores en 2004.

FACUA.org
España-06/06/2008
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El Tribunal Supremo ha confirmado las multas impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a Iberia, Air Europa, Spanair y a los miembros de la Cúpula de Agencias de Viajes Españolas (Caave) por haber pactado la cuantía de los cargos por la emisión de bi

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