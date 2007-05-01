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El Supremo confirma la sanción de un millón de euros impuesta a la productora de 'Gran Hermano'

Zeppelin trató datos personales de los candidatos sin pedir su consentimiento y los cedió a terceros sin la debida protección.

FACUA.org
España-01/05/2007
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El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1,08 millones de euros impuesta en 2000 por la Agencia Española de Protección de Datos a Zeppelin Televisión SA, productora de Gran Hermano, y confirmada por la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacio

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