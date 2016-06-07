Más noticiasNo debe superar en dos puntos el inicialmente acordado

El Supremo considera abusivo un interés de demora del 19% en una hipoteca

El fallo recoge que la cláusula no ha sido negociada individualmente y, por tanto, está sujeta al control de abusividad.

FACUA.org / Europa Press
España-07/06/2016
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El pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha anulado la cláusula de una hipoteca suscrita en 2005 que fijaba un interés de demora del 19% por considerar que era «abusiva«, según ha informado en un comunicado.

En la sentencia que resuelve un recurso de cas

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