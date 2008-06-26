El Supremo de EEUU anula la condena por el desastre del Exxon Valdez y reduce la multa a 326 millones de euros
En marzo de 1989, el superpetrolero vertió millones de litros de petróleo en el estrecho del Príncipe Guillermo, en Alaska.
FACUA.org
América-26/06/2008
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El Tribunal Supremo de EEUU decidió ayer anular la condena a la compañía petrolera Exxon Mobil por el desastre ecológico causado en Alaska en 1989 por el naufragio del petrolero Exxon Valdez, y reducir la indemnización récord de 2.500 millones de dó