El Supremo establece como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas
La Sala Primera argumenta que si el consumidor, a pesar de ganar el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las primeras instancias se produciría un efecto disuasorio.
FACUA.org
España-07/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, se ha pronunciado por primera vez sobre la imposición de costas de las instancias anteriores tras la estimación del recurso de casación interpuesto por un particular, con la consiguiente obligación de restituci&oa