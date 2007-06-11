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El Supremo exime a dos aseguradoras de pagar la indemnización a un afectado por atropello intencionado

El dictamen establece que en la cobertura del Seguro Obligatorio del Automóvil "no responderán a la responsabilidad civil cuando el vehículo sea instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del delito".

FACUA.org
España-11/06/2007
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El Tribunal Supremo ha eximido a las aseguradoras Pelayo Mutua de Seguros y Reasegurados a Prima Fija de pagar 337.925 euros de indemnización por responsabilidad civil subsidiaria a un perjudicado por un delito de homicidio en grado de tentativa cometido mediante un atropello, según

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