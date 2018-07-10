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El Supremo fija que los contribuyentes deberán probar pérdidas para no pagar la plusvalía municipal

El Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al entender que interpretó "de manera correcta" la norma.

Europa Press
España-10/07/2018
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El Tribunal Supremo ha establecido que las liquidaciones o autoliquidaciones por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Iitnu), conocido como plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un p&eac

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