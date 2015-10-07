El Supremo niega al Santander su petición de que no se publique una multa de un millón de euros en el BOE
El alto tribunal indica que hay un "evidente interés público" por conocer públicamente la sanción.
Europa Press
España-07/10/2015
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El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Banco Santander de no dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a una multa por importe de un millón de euros impuesta a la entidad como responsable de una infracción muy grave contemplada en la ley de prevenc