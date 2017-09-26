El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías por el bono social
Las compensaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a unos 500 millones de euros.
Europa Press
España-26/09/2017
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El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras.
En un auto de la Sala de lo Conten