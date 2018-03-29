El Supremo rechaza que el Zaragoza indemnice con 31.000 euros a una espectadora por una lesión ocular con un balonazo
La mujer recibió el pelotazo durante el entrenamiento anterior a un partido de fútbol en el estadio de La Romareda. El alto tribunal sentencia que el club no tiene ninguna responsabilidad.
FACUA.org
España-29/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Supremo ha denegado que el Real Zaragoza SAD tenga que pagar 30.891 euros a una espectadora por la grave lesión ocular que le causó un pelotazo.
Según recoge el