Más noticiasEl 30 de mayo de 2013

El Supremo rechaza que el Zaragoza indemnice con 31.000 euros a una espectadora por una lesión ocular con un balonazo

La mujer recibió el pelotazo durante el entrenamiento anterior a un partido de fútbol en el estadio de La Romareda. El alto tribunal sentencia que el club no tiene ninguna responsabilidad.

FACUA.org
España-29/03/2018
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El Tribunal Supremo ha denegado que el Real Zaragoza SAD tenga que pagar 30.891 euros a una espectadora por la grave lesión ocular que le causó un pelotazo.

Según recoge el

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