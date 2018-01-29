El Supremo unificará su doctrina sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas
El Alto Tribunal aclarará si los bancos deben devolver o no a los consumidores el principal tributo que pagaron al comprar una vivienda el próximo 31 de enero.
FACUA.org
España-29/01/2018
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La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo unificará su doctrina sobre a quién le corresponde abonar los gastos de los Actos Jur�ídicos Documentados (AJD). Determinará así quién debe pagar el principal tributo cuando se firma u