El TJUE avala anular tarifas abusivas de las aerolíneas por cancelar reservas o no acudir al embarque
Aclara, además, que las compañías deben precisar por separado los importes que deben pagar los clientes por impuestos, tasas, recargos o derechos, y no pueden incluir dichos conceptos en la tarifa.
Europa Press
Europa-06/07/2017
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado mediante sentencia que se puedan anular recargos abusivos que cobran las aerolíneas a los pasajeros por anular una reserva de billete de tarifa económica o no presentarse al embarque.