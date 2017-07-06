Más noticiasEn una sentencia hecha pública este jueves

El TJUE avala anular tarifas abusivas de las aerolíneas por cancelar reservas o no acudir al embarque

Aclara, además, que las compañías deben precisar por separado los importes que deben pagar los clientes por impuestos, tasas, recargos o derechos, y no pueden incluir dichos conceptos en la tarifa.

Europa Press
Europa-06/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado mediante sentencia que se puedan anular recargos abusivos que cobran las aerolíneas a los pasajeros por anular una reserva de billete de tarifa económica o no presentarse al embarque.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos