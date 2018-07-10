El TJUE dice que los Testigos de Jehová deben cumpir la legislación europea sobre protección de datos
Las notas que sus predicadores toman en sus visitas de puerta a puerta no pueden almacenarse sin consentimiento.
Europa Press
España-10/07/2018
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Imagen: Wikimedia.org/Gohnarch (CC BY-SA 2.5).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que una comunidad religiosa como los Testigos de Jehová es responsable, junto con sus predicadores, del tratamiento de los datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a pu