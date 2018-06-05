El TJUE multa a Italia con 25 millones de euros por incumplir la norma de tratamiento de aguas residuales
El tribunal ha constatado que el país italiano lleva desde 2012 sin garantizar que 109 núcleos urbanos estén dotados de sistemas colectores para aguas residuales que se ajusten a la normativa europea.
Europa Press
Internacional-05/06/2018
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a Italia a pagar una cantidad a tanto alzado de 25 millones de euros por no haber aplicado las normas comunitarias sobre recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, así como una multa coercitiva de 3