El Tribunal de Justicia de la UE avala el sistema de financiación de RTVE
Al respaldar el TUE el pasado 27 de junio la tasas a las telecos impuesta por Francia, dadas las similitudes entre ambos sistemas.
FACUA.org
Europa-27/08/2013
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dado su visto bueno al actual sistema de financiación de RTVE al archivar el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra España por la tasa impuesta por el anterior Ejecutivo a los operadores de telecomunicaci