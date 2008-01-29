El Tribunal de Justicia de la UE exime a las empresas de telecomunicaciones de facilitar los datos de clientes que descargan música
Promusicae fracasa en su empeño de servirse de los proveedores de acceso a Internet en su objetivo de llevar a los tribunales a los usuarios.
FACUA.org
Europa-29/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) rechazó hoy los argumentos de la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y dictaminó que la legislación comunitaria no obliga a Telefónica a suministrarle los datos de los