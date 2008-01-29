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El Tribunal de Justicia de la UE exime a las empresas de telecomunicaciones de facilitar los datos de clientes que descargan música

Promusicae fracasa en su empeño de servirse de los proveedores de acceso a Internet en su objetivo de llevar a los tribunales a los usuarios.

FACUA.org
Europa-29/01/2008
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) rechazó hoy los argumentos de la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y dictaminó que la legislación comunitaria no obliga a Telefónica a suministrarle los datos de los

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