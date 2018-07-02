El Tribunal Europeo refuta al Constitucional y protege a las hemerotecas contra el derecho al olvido
La sala de Estrasburgo marca una diferencia entre los buscadores generalistas como Google y las hemerotecas de los medios de comunicación en este aspecto y contradice a los jueces españoles.
FACUA.org
Europa-02/07/2018
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Una sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. | Imagen: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha refutado la argumentación de los jueces del Tribunal Constitucional español, que fallaron el pasado 26 de junio a favor de impedir que una noticia sobre dos detenidas por tráfico y consumo de drogas en 1985 se indexara por sus