Más noticias

El Tribunal Europeo refuta al Constitucional y protege a las hemerotecas contra el derecho al olvido

La sala de Estrasburgo marca una diferencia entre los buscadores generalistas como Google y las hemerotecas de los medios de comunicación en este aspecto y contradice a los jueces españoles.

FACUA.org
Europa-02/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha refutado la argumentación de los jueces del Tribunal Constitucional español, que fallaron el pasado 26 de junio a favor de impedir que una noticia sobre dos detenidas por tráfico y consumo de drogas en 1985 se indexara por sus

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos