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El Tribunal Supremo anula las indemnizaciones a los afectados por el corte de las pistas de El Prat

La sentencia acepta el argumento de la aerolínea Iberia que esgrimió que el Gobierno infringió la legalidad.

FACUA.org
España-09/10/2008
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El Tribunal Supremo ha anulado las indemnizaciones que el Gobierno acordó dar a los afectados por los incidentes del aeropuerto de El Prat de julio de 2006, ya que considera que el Ejecutivo infringió la legalidad al establecer las ayudas y medidas específicas de AENA, lo que

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