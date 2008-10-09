El Tribunal Supremo anula las indemnizaciones a los afectados por el corte de las pistas de El Prat
La sentencia acepta el argumento de la aerolínea Iberia que esgrimió que el Gobierno infringió la legalidad.
FACUA.org
España-09/10/2008
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El Tribunal Supremo ha anulado las indemnizaciones que el Gobierno acordó dar a los afectados por los incidentes del aeropuerto de El Prat de julio de 2006, ya que considera que el Ejecutivo infringió la legalidad al establecer las ayudas y medidas específicas de AENA, lo que