El Tribunal Supremo confirma 5 años de cárcel a un camarero que duplicó la tarjeta de una clienta
La Audiencia Provincial de Madrid lo consideró en septiembre de 2017 autor responsable de un delito de falsedad de tarjeta de crédito en concurso medial con un delito de estafa.
Europa Press
España-06/08/2018
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de cinco años de prisión al camarero de un restaurante del barrio del Sector III en Getafe por falsificar la tarjeta de crédito de una clienta y realizar gastos a su cuenta.
En este sentido, los magis