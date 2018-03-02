El Tribunal Supremo confirma los 4 años de cárcel a Miguel Ángel Flores por tragedia del Madrid Arena
Además anula la absolución del médico Simón Viñals, encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos.
Europa Press
España-02/03/2018
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Miguel Ángel Flores. | Imagen: Europa Press.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a 4 años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas, y condena al absuelto m&eacut