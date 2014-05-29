El Tribunal Supremo confirma que Ryanair denigró y obstaculizó a Rumbo
Según el alto tribunal la competencia desleal se produjo por el uso de "mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provocan objetivamente el descrédito" pero no por la discriminación en materia de condiciones de venta
FACUA.org
España-29/05/2014
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el conflicto que enfrenta desde 2008 a las compañías Ryanair y Rumbo. En su sentencia, el Supremo confirma que la compañía aérea irlandesa realizó actos de competencia