Más noticiasEl fallo no incurre en defecto alguno, argumenta

El Tribunal Supremo rechaza la petición de Vodafone de anular la sentencia sobre la tasa de Madrid

Ésta fue impuesta por el ayuntamiento de Madrid para gravar a las empresas de telefonía móvil por el uso de infraestructuras en dominio público municipal. Este verano ya rechazó el que presentó Orange.

Europa Press
España-10/10/2016
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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el incidente de nulidad de actuaciones que había presentado Vodafone España contra la sentencia que aval

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