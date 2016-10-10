El Tribunal Supremo rechaza la petición de Vodafone de anular la sentencia sobre la tasa de Madrid
Ésta fue impuesta por el ayuntamiento de Madrid para gravar a las empresas de telefonía móvil por el uso de infraestructuras en dominio público municipal. Este verano ya rechazó el que presentó Orange.
Europa Press
España-10/10/2016
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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el incidente de nulidad de actuaciones que había presentado Vodafone España contra la sentencia que aval