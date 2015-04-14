El TSJC condena a Asisa por negar una cobertura a una familia porque llamó al 112
Una mujer de 71 años sufrió de manera inesperada una parada cardiorrespiratoria en su domicilio y el personal sanitario que acudió decidió trasladarla al Hospital Universitario de Canarias, donde falleció.
FACUA.org / Agencias
Canarias-14/04/2015
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a Asisa a cubrir los gastos que supuso la atención prestada por la sanidad pública a una asegurada suya en una urgencia vital y que se negaba a pagar porque la familia pidió ayuda al 112 y no a su teléfon