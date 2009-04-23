El TUE condena a España por no aplicar la norma que prohíbe las prácticas comerciales desleales
La directiva contiene una 'lista negra' de las conductas comerciales desleales prohibidas en toda la UE.
FACUA.org
España-23/04/2009
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó el jueves a España por no haber incorporado a su legislación nacional la norma comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales desleales, pese a que el plazo para hacerlo venció el 12 de j