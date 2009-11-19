El TUE dictamina que los pasajeros aéreos que sufran retrasos de más de tres horas tienen derecho a indemnización
La sentencia establece que éstos sufren un perjucio análogo al de los usuarios de los vuelos cancelados.
FACUA.org
Europa-19/11/2009
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó este jueves que los pasajeros aéreos que sufran un retraso de tres o más horas tienen derecho a recibir una indemnización de la compañía aérea, a menos que el retraso se deba a circ