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El TUE ve ilegal que las agencias de viaje incluyan automáticamente seguros en venta de billetes de avión

Este suplemento sólo puede ofrecerse como una opción, según señala el dictamen del Tribunal de Justicia europeo.

FACUA.org
Europa-02/03/2012
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Ján Mazák, ha dictaminado que es ilegal que las agencias de viaje incluyan automáticamente los seguros de viaje en la venta de billetes de avión. Este suplemento, señala el dictamen

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