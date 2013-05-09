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Electronic Arts dejará de mostrar armas reales en sus videojuegos

La compañía tenía acuerdos para usar marcas de empresas armamentísticas en títulos como 'Medal of Honor: Warfighter'.

FACUA.org
Internacional-09/05/2013
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La desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA) ha manifestado la intención mostrar en sus títulos armas de marca «blanca» y asegura estar liquidando sus negocios con la industria armamentística.

«No vamos a volver a hacerlo. Los juegos de

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