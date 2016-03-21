En libertad provisional el dueño de las clínicas Funnydent
La juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) así lo ha acordado al estimar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.
Europa Press
España-21/03/2016
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La juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha acordado la puesta en libertad provisional del dueño de las clínicas Funnydent al estimar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.
Así consta en un auto fechado el pasado 18 de marzo,