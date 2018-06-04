En mayo se produjo la mayor subida mensual de la factura eléctrica desde enero de 2017: un 7,7%
FACUA reclama al presidente Sánchez que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.
FACUA.org
España-04/06/2018
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El mes de mayo finalizó con la mayor subida mensual de la factura eléctrica desde enero de 2017, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. A lo largo del mes pasado el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se incremen