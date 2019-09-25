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Endesa abona 5.000 euros a una socia de FACUA Córdoba a la que pasó al mercado libre sin permiso

La asociación reclamó que le devolvieran todas las cantidades que le habían cobrado de forma indebida durante cinco años, periodo en el que ha estado con tarifa libre sin saberlo.

FACUA.org
Córdoba-25/09/2019
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Tras la acción de FACUA Córdoba, Endesa Energía SA ha devuelto 5.009 euros a una usuaria a la que pasó de la tarifa regulada PVPC al mercado libre sin su consentimiento y la mantuvo con ese contrato cinco años.

Olga R.A., residente en C&o

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