Endesa y Naturgy engañaron con 10 de sus centrales para subir la luz de manera "consciente y deliberada"
FACUA presentó una denuncia ante la Fiscalía la semana pasada contra estas dos compañías por alterar fraudulentamente el precio de la luz en varios periodos.
FACUA.org
España-23/05/2019
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Endesa y Naturgy, dos de las principales eléctricas de España, engañaron con diez centrales de ciclo combinado durante cuatro meses para subir el precio de la luz en el invierno de 2017 de de manera «consciente y deliberada«, según los informes que ahora publi