DESTRUIR EL ESCUDO SOCIAL | Episodio 107 de En Ocasiones Veo Fraudes
Madrid multa al grupo de restauración Arzábal por penalizar a los clientes que decidían cancelar reservas, denunciamos al Ayuntamiento de Badajoz ante Bruselas por infringir el derecho comunitario con el "basurazo" y analizamos los ingredientes de los caldos de pollo a la venta en los supermercados.
España-28/02/2026
Este sábado 28 de febrero lanzamos el episodio 107 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
